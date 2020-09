Melloran estradas e saneamentos en núcleos da Laracha

Nos vindeiros días, o Concello da Laracha sacará a licitación catro proxectos centrados na mellora de estradas rurais e da rede de saneamento de residuais que alcanzarán un investimento total de 366.190,17 euros.

As obras previstas afectan a vinte e dous núcleos de poboación de nove parroquias do municipio. En Cabovilaño actuarán na estrada de O Chamusco-Arén e nos núcleos de Nogán, As Ribas, A Teixoeira e Cardois.

En Coiro os traballos desenvolveranse nos núcleos de O Pereiro e Longra; en Lendo, nos accesos a Lista e Os Abelares; en Soandres, nos de O Toural, no lugar de A Bocixa e nos camiños municipais de O Campo de Medado.

Na parroquia de Montemaior actuarán nos núcleos de A Ribeiriña, A Cerdeira, Cumiáns e A Fieira. En Vilaño mellorarán a estrada en Vilaño Vello; en Caión o vial e a rede de saneamento de Xermaña; en Erboedo, nos lugares de O Vilar e Vilarmaior, e en Lestón, no de A Porta Santa.

Os proxectos serán publicados na Plataforma de Contratación del Sector Público unha vez obtidos os preceptivos informes sectoriais favorables dos diferentes organismos. Despois abrirase o prazo para a presentación de ofertas. As actuacións previstas financiaranse con fondos do Plan Único de Concellos da Deputación da Coruña, segundo fontes municipais.

CONCERTO. Por outra banda, dende o Concello da Laracha informan de que o vindeiro sábado, día 3 de outubro, haberá un concerto musical a cargo do grupo vigués A Roda na capital local.

A actuación terá lugar na casa da cultura da Laracha e principiará ás 21.00 horas. A entrada é gratuíta ata completar o aforo máximo permitido polas autoridades sanitarias. Na organización deste concerto, o Concello larachés conta coa colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia.