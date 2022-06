Melloras en dous quilómetros da AC-550 entre Brens e A Ameixenda

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade mellorará o firme na estrada autonómica AC-550 entre os núcleos de Brens e A Ameixenda, no concello de Cee. As obras, adxudicadas á empresa Vázquez y Reino S.L. por máis de 48.000 euros, comezará nas vindeiras semanas.

O obxecto da intervención é o acondicionamento e rehabilitación de firme ao longo de 2 quilómetros de lonxitude da AC-550, entre os puntos quilométricos 2 e 4, de cara a reforzar a seguridade viaria. Proxéctase o acondicionamento puntual dos treitos mais deteriorados, para o que se procederá ao fresado e reposición da capa de rodaxe do firme existente. Esta reposición levarase a cabo no ancho completo do carril. Tamén se realizará o repintado da sinalización horizontal en todo o treito de actuación.

Dende o departamento que dirixe Ethel Vázquez aseguran que continúan “traballando na mellora da rede viaria autonómica co fin de proporcionarlles aos cidadáns unhas estradas cómodas e seguras”.