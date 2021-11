Melloras no cemiterio municipal de Cee e na rede viaria do núcleo de Raíces

O Concello de Cee vai acometer diversas actuacións, varias delas aproveitando as achegas doutras administracións. Así, segundo informou a alcaldesa, Margarita Lamela, a Axencia de Turismo de Galicia concedeulles unha subvención ao 100 % para a mellora de infraestruturas turísticas por importe de 14.610,75 €, coa que acometerán a instalación de cubrecontedores, continuando coa iniciada no ano 2020 no trazado do Camiño de Santiago ó seu paso polo municipio.

Asemade, o Instituto de Estudos do Territorio aportará 24.045,95 € para a reparación do edificio principal do cemiterio municipal de San Paio de Refoxos. A obra consistirá na reparación de gretas, selado de fiestras, reparación dos arcos exteriores e dos portais e a mellora da cuberta, retellando con tellas cerámicas donde sexa necesario. Pola súa banda, a Dirección Xeral de Administración Local da Xunta de Galicia concedeulle ó Concello de Cee unha subvención por importe total de 33.600 € para a adquisición dun vehículo híbrido tipo SUV mediante o procedemento de renting.

A maiores, o Concello vén de adxudicar a execución do proxecto de mellora viaria en Raíces, consistente na instalación de tubería para a recollida de augas pluviais e o acondicionamento da pavimentación por un importe de 61.710 €.