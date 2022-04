Milleiros de comensais na festa do congro de Muxía

Muxía. A XXIV Festa do Congro de Muxía tiña todos os ingredientes para converterse nunha cita moi especial, e así foi. A primeira exaltación gastronómica da Costa da Morte tivo ademais un carácter reivindicativo en defensa dos secadoiros de congro do municipio. A celebración, que tivo lugar o Venres Santo, comezou coa degustación do congro en diferentes especialidades no porto de Muxía, onde se deron cita milleiros de persoas para desfrutar “da máis multitudinaria Festa do Congro que ser recorda ata a data”, afirman dende o Concello.

A xornada gastronómica estivo amenizada polo grupo musical Xaramiños do Corpiño e despois o público gozou na sesión vermú ao ritmo do Dúo Charada. Na quenda vespertina, os milleiros de persoas bailaron e gozaron coas actuacións en directo do Combo Dominicano e, posteriormente, coa discoteca móbil Mega CDC. Este sábado, o paseo foi escenario doutra concurrida degustación de mexillón. M. L.