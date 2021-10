Moda de Claudina Mata inspirada nunha canción para a Mostra do Encaixe

A deseñadora granadina Claudina Mata participará no desfile de Grandes Deseñadores da XXX Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña, alcanzando así a súa quinta participación no evento.

A firma está a vivir nos últimos anos un crecemento exponencial, que a sitúa ao nivel das grandes firmas comerciais a nivel nacional no mundo da ceremonia e prêt- à-porter. Na Mostra do Encaixe presentará unha colección inspirada nunha canción de Carlos Cano, Habanera imposible, máis concretamente no fragmento que di: Tú eres la novia del aire, la de la sombra de plata, la del almendro, la que parece de nieve y por dentro es fuego. Claudina Mata explica que “en la colección podremos ver todo ese tipo de novia: la del aire, con tejidos mórbidos y sueltos, la de la sombra de plata, muy elegante, la del almendro, con detalles en rosa, la que parece de nieve, porque es una novia de invierno, y la que por dentro es de fuego, una novia muy sexy”.

Para a deseñadora granadina a Mostra xa é unha cita ineludible no seu calendario. “No sé si es la tradición, el lugar, el encanto de la gente, el cariño que me tienen como diseñadora y que yo le tengo a ellos pero es que ya forma parte de mí y de mi equipo de trabajo, y lo seguirá siendo ya que me llena de orgullo integrar el encaje en todos mis vestidos de novia”, destaca.

‘En Lá’ estará presente no ArtEncaixe

Pola súa banda, a artesá monfortina, Pilar Rodríguez, participará no desfile de ArtEncaixe cos traballos da súa tenda En Lá, situada en Monforte de Lemos. Dedícase a facer complementos de lá, seda ou liño, de xeito manual con técnicas como a da prensada ou feltrada de xeito manual á que se lle aplica diferentes técnicas de tinguido e de estampación, como a impresión botánica.

“Participar na Mostra é para min algo diferente ao que estou habituada, ao ser un desfile levarei pezas con máis creatividade”, explica Pilar Rodríguez ao tempo que valora a repercusión que dará o evento ao seu traballo “dándolle relevancia nunha zona na que non estou e que me permitirá chegar a máis xente”.