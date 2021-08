Mofa&Befa pecha a Semana do Teatro de Cee coa obra ‘Dúas pedras no camiño’

Este domingo baixará o pano a VII Semana do Teatro e as Artes Escénicas do Concello de Cee: A EsCEEna!. Os encargados de facelo serán dous actores ben coñecidos do público ceense: Evaristo Calvo e Victor Mosqueira, ou o que é o mesmo: Mofa&Befa co seu espectáculo Dúas pedras no camiño.

Nunha nova edición marcada pola pandemia, con aforo limitado e gardando sempre todas as medidas necesarias para unha cultura segura, “a resposta do público foi espectacular cubrindo o aforo dispoñible en todas as funcións”, afirma Víctor Castiñeira, técnico de Cultura. Na noite do venres actuou Cándido Pazó, quen, despois dunha longa ovación do público asistente dirixiuse ó mesmo manifestando as dificultades pasadas polo mundo teatral no último ano e medio e afirmando que os atrancos actuais para poñer novos espectáculos en marcha compensanse co cariño do público e tamén coa posibilidade de participar en festivais como o do Cee.