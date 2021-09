Música local e de charangas animarán a romaría da Virxe da Barca de Muxía

MUXÍA. O alcalde, Iago Toba, e os membros da Comisión da Romaría da Virxe da Barca presentaron a programación deste ano, un evento que se pretende sirva como “transición” de cara a unha nova normalidade na vindeira edición de 2022. Celebrarase do 10 ao 13 de setembro de 2021. Semanas atrás, os encontros entre a organización e o goberno local foron diversos, sempre para conxuntar forzas e analizar a situación para poder adecuar a celebración ao contexto sanitario vixente.

Así, decantáronse por actos simbólicos como as actuacións dos grupos locais Xaramiños do Corpiño e Abaladeiras, ou tamén as míticas actuacións dos Kilombeiros de Monte Alto e a Charanga NBA, sempre moi vinculadas con esta festa. Todos os actos serán diurnos, a excepción dos fogos de artificio do sábado. Farase, entre outros motivos, para evitar a formación de festas paralelas e, no caso de ocorrer, o goberno local reforzará a vixiancia con dotacións de Policía Local e Garda Civil para velar polo cumplimento das medidas sanitarias con garantías.

No relativo aos actos relixiosos, haberá misas como de costume tanto na novena como os catro días principais. Tanto a Comisión da Barca como o goberno local “agardan un comportamento exemplar, unha edición máis, tanto de veciñas e veciños como de visitantes, e rogan que se cumpran todas as medidas preventivas pola COVID para que o desenvolvemento desta romaría sexa óptimo”, aclaran.