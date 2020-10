Muxía acolleu de novo a Rosalía de Castro

A figura de Rosalía de Castro volveu a sobrevoar a vila da Barca nunha xornada na que expertos na súa obra rememoraron a súa fecunda relación coa Costa da Morte. Fixérono no marco da xornada ‘Rosalía na Costa da Morte’, organizada pola Fundación Rosalía de Castro grazas ao financiamento do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021.

O encontro comezou no Parador de Muxía. Alí o presidente da fundación, Anxo Angueira, lembrou que esta iniciativa enmárcase na extratexia da entidade de levar á autora aos lugares xeográficos e simbólicos que foron importantes na súa vida e na súa obra.

As redes tecidas pola poeta na Costa da Morte, as súas relacións persoais e literarias, e a súa obra inspirada nestas paraxes foron rememoradas por expertos no seu legado como María López Sánchez; o muxián Manuel Vilar, actual director do Museo do Pobo Galego; a artista e escritora muxiana Viki Rivadulla, e o polifacético Xurxo Souto. Estes últimos guiaron aos participantes por senllos roteiros pola vila.

A xuntanza complementouse cun recital poético protagonizado por autores da Costa da Morte, como Rosalía Fernández Rial, Modesto Fraga, Estevo Creus, Miro Villar, Rafael Lema, Concha Blanco e María Canosa, e foi pechada con música en vivo a cargo de Belem Tajes.