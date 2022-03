Muxía adicará parte do remanente a un plan de mellora da rede viaria

Muxía. O grupo de goberno (PSOE, tres concelleiros) do Concello de Muxía anuncia un remanente de tesourería de máis de 3 millóns de euros a través do cal presentará, na vindeira sesión plenaria do 18 de marzo, un plan de mellora da rede viaria.

Así, o executivo muxián inclúe na súa proposta obras que foron rexeitadas semanas atrás polos grupos da oposición á hora de incluílas no Plan Único da Deputación da Coruña.

A relación de proxectos contempla o acondicionamento das estradas Armear - Os Muíños e o ramal a Agreiras (41.000 euros ); Os Pasantes - Fumiñeo (34.000 €); Quintáns - Praia do Lago (71.000 €); Suxo - Pardiñas (49.000 €); Vilar de Outeiro - Castro (38.000 €); Coucieiro - Trasufre (64.000 €); Vilarbello e acceso a Morquintián (39.000 €) e a mellora dos camiños interiores de San Martiño (61.000 €).

O alcalde muxián, Iago Toba, destacou que “a boa xestión económica que se está a levar a cabo permite propoñer diversas melloras e obras ao longo de todo o municipio, sen necesidade de aumentar ningún imposto ou taxa”.

Son intervencións, engadiu, “que responden á imperiosa necesidade de execución dado o estado no que se atopan estas vías e camiños”.

Desde o grupo de goberno defenden que “as propostas a presentar están conformadas por obras que tiveron que ser rexeitadas para substituílas por aquelas que a oposición impuxo, e por tanto, non queremos que a nosa veciñanza pague por esa decisión”.

TEATRO. Por outra banda, o sábado 12, ás 18.00 horas, o Salón de Actos do Voluntariado acolle a representación de Asdomare, unha proposta teatral con música que centra a mirada nas mulleres do mar e no mar de mulleres. J. M.