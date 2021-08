Muxía creará un parque biosaudable no Coído e unha pista en Quintáns

O Concello de Muxía iniciará nos vindeiros días intervencións por valor de 450.000 euros en todo o termo municipal. Trátase duns traballos que se centrarán no rural na meirande parte, xa que ata o 80% dos proxectos serán na súa contorna.

Así, á rexeneración dos camiños interiores en Talón, Quintáns, Frixe e Bardullas uniranse o comezo da construción do parque biosaudable do Coído, a pista da Raposa en Quintáns e a fonte do Espiño de Trasufre. Trátase dunha primeira fase que se iniciará paralelamente en todos os lugares rurais, e o executivo local anuncia “un gasto superior na segunda fase destes proxectos”.

O alcalde, Iago Toba, enfatizou que “na nosa liña de traballo continuamos a firme aposta polas infraestruturas demandadas pola veciñanza”.