Muxía pon en marcha un tren turístico

O tren turístico xa opera en Muxía con dous itinerarios e unha gran acollida por parte do público visitante. Pódense percorrer os principais puntos do municipio, con destacados traxectos ata a Barca ou o Parador Costa da Morte. No primeiro, máis curto e cunha duración aproximada de 20 minutos, circularase

polo porto, o Coído, a zona da Pel, o santuario da Virxe da Barca, e o paseo. Sairá ás 11.00, 13.00 e 17.00 horas. O custo é de 3 euros os adultos e 1,5 euros nenas e nenos.

Durante o segundo traxecto, cunha duración estimada de 60 minutos, percórrense o porto, a zona da Camposa, Arliña, o Parador, o Coído, o núcleo urbano de Muxía, a zona da Pel, o santuario e novamente o Porto. Neste caso as saídas serán ás 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 e 19:30 horas. O prezo é de 7 euros para os adultos e 3,5 euros para a rapazada.

Estará operativo de luns a domingo durante todo o verán, ata finais de setembro.

O alcalde, Iago Toba, sinala que “Muxía está a vivir o mellor momento turístico e o importante é atraer empresas e fixar poboación nova mediante oportunidades que ofreza o sector. O tren turístico é un atractivo máis, ao nivel do das grandes cidades como Santiago ou Vigo e fíxose posible grazas á colaboración entre Concello e a empresa que empresta o servizo”, afirma o rexedor.