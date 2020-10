Muxía propón á Xunta o traslado da escola da rede da Galiña Azul

Muxía. O alcalde de Muxía, Iago Toba, e os concelleiros Olalla Benlloch e Javier Romar, mantiveron onte unha reunión co xerente do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, e coa xerente adxunta, Carmen García, para estudar a posiblidade de trasladar a escola infantil da rede A Galiña Azul.

“Consideramos que tanto a ubicación como o edificio actual da escola non cumplen coas necesidades básicas das crianzas. É unha problemática que leva máis de 12 anos sen atopar solución”, afirma o rexedor muxián. Valora moi positivamente “o entendemento mutuo entre ambas partes para levar a cabo este proxecto”. Así, desde o Consorcio Galego transmitíronlle o compromiso para “trasladar un equipo técnico ata Muxía e analizar con detemento a viabilidade”.

O obxectivo, segundo a Consellería de Política Social, é consolidar as 20 prazas coas que conta a escola, xa que as novas instalacións, nun espazo que está rehabilitando o Concello, permitirán unha mellora notable das condicións nas que se presta o servizo, co obxectivo de facilitar a conciliación das familias do municipio. Actualmente, a escola conta cunha matrícula de 16 nenos e nenas, e ocupa un local de alugueiro. M. R. L.