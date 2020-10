Muxía quere ampliar os fondos para investir en axudas, servizos e obras

Muxía. O goberno local de Muxía, composto actualmente polo alcalde e dous concelleiros do PSOE, proporá á Corporación local aprobar unha modificación orzamentaria para dotar ao Concello de máis fondos en materia de axudas, servizos e obras.

En concreto, pretenden habilitar unha partida de algo máis de 70.000 euros, que se investiría en gastos para obras, como a compra de material (zahorra e formigón) e á adquisición dun brazo desbrozador; axudas a autónomos e microempresas, e á rúbrica dun convenio de colaboración coa Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Fisterra e Soneira (Afafes), para implantar o programa Vida activa destinado aos maiores.

Segundo sinala o alcalde, Iago Toba, “o equipo de goberno fixo as análises pertinentes para acadar o equilibrio económico e incrementar as partidas do orzamento xeral en máis de 70.000 euros, algo que será revertido positivamente para a veciñanza”. A este respecto, engade, “conseguimos recuperar unha partida cuxa dotación económica equivale á que se revocara no pleno do pasado día 31 de xullo, porque cremos que é o mellor para a nosa xente”.

A proposta será debatida na sesión plenaria que se celebrará o vindeiro mércores, día 7 de outubro. Dende o goberno local defenden que “é tremendamente positiva para a veciñanza de Muxía, e polo tanto para o noso pobo. Incrementar as condicións de vida da nosa xente é o obxectivo prioritario”, sinala o rexedor.

Para que a iniciativa prospere deberán sumar novos apoios, dado que, dende a ruptura do executivo local, o equipo de goberno que preside Iago Toba está en clara minoría, con só tres dos once concelleiros do pleno.

Cómpre lembrar que o Concello de Muxía ten en marcha un plan integral de obras por valor de 2,5 millóns de euros, cuxas primeiras actuacións xa comezaron nos Muíños, Quintáns e na capital municipal. No tocante ás axudas, co apoio da Deputación, a través do programa PEL Reactiva, un total de 74.579 euros para autónomos e microempresas locais. M. R. L.