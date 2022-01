Muxía quere facer sentir a través dos seus sons ao público de Fitur

Muxía, un municipio de sensasións será o lema da campaña coa que o Concello de Muxía levará a súa cultura, tradicións e as atractivas características da súa fala a Fitur. Esta novidosa iniciativa centrarase nun código QR, a través do cal o público poderá escoitar diversos sons que evocan o sentir do municipio.

Deste xeito, poderase escoitar o latexo producido desde fai moitos anos pola Pedra de Abalar cando os romeiros a abalaban, así como gozar dos sons da danza de espadas típica de Quintáns ou sentir a emoción co “Viva a virxe da Barca”, entre outros.

A partir das 15.00 horas deste xoves 20, o alcalde Iago Toba, porá en escena esta orixinal iniciativa que espera levar a cultura e o sentimento muxián ao redor do mundo. “A través desta proposta a xente poderá escoitar desde o son das ondas batendo contra as pedras das nosas costas, a danza de espadas de Quintáns ou a marabillosa melodía das Abaladeiras, sons que sen dúbida son un fiel reflexo do que somos, xente de mar e con moito corazón e sentimento”, destacou.

Esta campaña, engade, “é unha mostra do que somos, das nosas raíces, da nosa cultura e das atractivas características da nosa fala que nos fan persoas únicas”.