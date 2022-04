Nativa súmase ao cartel musical do Asalto ao Castelo de Vimianzo

O cartel do Asalto ao Castelo vén de sumar un novo grupo aos anunciados Talco e Sés para a noite do sábado 2 de xullo. Serán os madrileños Nativa, un grupo formado por excompoñentes do exitoso grupo La Raíz, tralo parón da banda por tempo indefinido.

A pesar da súa experiencia nos escenarios, son un grupo ben recente nado en 2019, cando publican o seu primeiro álbum Nativa. En Vimianzo terán ocasión de amosar ao público galego o seu son, que procura axitar conciencias e chamar á acción.

Nativa foi a opción máis votada nunha enquisa levada a cabo nas redes sociais do Asalto ao Castelo para coñecer os gustos musicais do público irmandiño. A recén declarada Festa de Interese Turístico Galego desvelará nas próximas semanas o resto do seu cartel musical que se desenvolverá os días 1 e 2 de xullo.