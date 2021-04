Niega los hechos el acusado de intentar matar a su expareja en Vimianzo

El vimiancés Javier Miñones, de 43 años, acusado de intento de asesinato por acuchillar en el cuello a su expareja en mayo de 2019, se ha declarado “inocente” de los hechos que le imputan. Lo afirmó este lunes en la primera jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial.

Los hechos tuvieron lugar en las oficinas de Vimianzo donde trabaja la víctima, y el acusado ha alegado que fue ella quien se puso el cuchillo en el cuello y que “forcejearon” para que “ella lo soltara”, afirmación que la víctima ha negado.

El Fiscal solicita para él una pena de 14 años de cárcel por considerarlo autor de un delito de asesinato en grado de tentativa, con la agravante de discriminación por razones de género, y atribuye los hechos a que el hombre no aceptó la ruptura de su relación de pareja.

El acusado afirmó que “es falso” que intentara asesinarla. “No llevé nada ese día. Ni cuchillo, ni catana, ni maleta, ni nada”, y aseguró que acudió a la oficina el 15 de mayo de 2019 “por temas laborales”. Una vez en el interior, indicó, la mujer fue al baño y salió “con un cuchillo en la mano, que se acercó al cuello”, por lo que él se aproximó.

Dice que forcejearon mientras él le pedía que lo soltara. “Nos caímos al suelo, y ella no quiso soltar el cuchillo”. Instantes después entró una mujer a la oficina y le pidió que llamase a la Guarda Civil. Cuando la escuchó, afirmó, se quedó “asombrado” y “vio un montón de sangre”, pero “no entendía” lo que había pasado”, relató.

La víctima rechazó su versión y asegura que el hombre la tiró al suelo y se puso encima de ella, pero no le vio el cuchillo. “Sabía que me estaba clavando algo, pero no sabía lo que era; me revolví todo lo que pude. Vi que no era capaz físicamente”. Mientras, el presunto agresor le decía “esto ya no tiene solución”.

Asegura que él le enviaba numerosos mensajes y se presentaba en la oficina “una vez por semana” para pedirle retomar la relación.

El abogado de la defensa, Joaquín Martínez, sostiene que lo ocurrido se corresponde con un delito de lesiones, que se correspondería con una condena de 2 a 5 años. Por su parte, la Fiscalía mantiene su petición por entender que el acusado acudió a la oficina “con intención de atentar contra la vida” de la víctima. Señala además que portaba un cuchillo de cocina de 8,5 centímetros de hoja oculto entre sus ropas.

En su escrito relata asimismo que el hombre la empujó con una maleta en la que, supuestamente, portaba pertenencias de la víctima, “para acto seguido agarrarla por el cuello y cabellos, consiguiendo así arrojarla al suelo y colocarse a horcajadas encima de la misma”. Entonces, prosigue, comenzó a “lanzar diversas cuchilladas” a su cuello, de forma que la alcanzó en la zona cervical, concretamente en la zona de la vena yugular interna y externa izquierda.