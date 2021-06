Non se autorizaron cambios no caudal ecolóxico da desembocadura do Xallas

Dumbría. A Xunta de Galicia desminte a denuncia da Asociación para a Defensa da Costa da Morte (Adecom) e asegura que “non autorizou ningunha modificación do réxime de caudais ecolóxicos” no treito da desembocadura do Xallas, no que se ubica a fervenza do Ézaro. O réxime de caudais ecolóxicos, engaden, “está fixado no Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, que se actualiza e aproba cada seis anos mediante un complexo proceso, transparente e aberto á participación pública. Actualmente, no Xallas e no resto de ríos rexe o réxime de caudais ecolóxicos previsto no plan 2015-2021. O caudal establecido pode variar en función da época do ano”. J. M.