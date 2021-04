A primeira hora da mañá comenzaba no centro de saúde de Vimianzo un novo cribado para tentar detectar casos positivos asintomáticos de COVID entre a poboación de 40 a 50 anos. En total foron citados uns novecentos veciñas e veciños para facer as probas, que se realizarán ata as 14.00 horas.

Este cribado forma parte das iniciativas posta en marcha na área Sanitaria da Coruña e Cee para unha “intensa actividade” de procura de casos positivos. O venres había 12 casos activos no municipio vimiancés.