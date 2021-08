Novo choque do PP e o goberno de Muxía

O PP de Muxía, a través da súa portavoz, Sandra Vilela, ven de denunciar “o incumprimento, por parte do concello”, do protocolo COVID de cara ao inicio do curso escolar, algo que o alcalde, Iago Toba (PSOE) nega. Segundo a edil popular, existe a obrigatoriedade de facer unha limpeza xeral e desinfección antes da apertura dos colexios, que se producirá o día 1, e que “a día de hoxe” no de Os Muíños “aínda non se realizou, nin se ten coñecemento de cando se ten previsto realizar”.

Vilela engade que “non pode permitirse que o profesorado esté exposto dende o minuto cero por culpa da inacción do goberno municipal”. Lembra que “xa o ano pasado houbo problemáticas en canto á limpeza e desinfección deste colexio que, ademáis, se suman á xa habitual deixadez nos traballos de mantemento e limpeza que se suceden dende que Iago Toba lidera o goberno municipal”.

Nesa liña os populares tamén lamentan que o goberno municipal nin tan sequera conteste ós correos e mensaxes remitidos polo colexio e que o concelleiro encargado de asistir ós consellos escolares so teña un “non sei” por resposta cando se lle interpela sobre o porqué de que non se atendan todas estas deficiencias. “Unha vez máis o goberno demostra que é incapaz de resolver ou xestionar Muxía ademáis da súa incapacidade de diálogo neste caso cunha entidade tan importante como é un centro escolar”, remata a portavoz do PP.

Pola súa banda, o rexedor, Iago Toba, acusa á popular de “adiantarse aos acontecementos”, ao tempo que sinala que “as limpezas interiores empezan en todos os colexios o día 31”. Sinala asemade que “casualmente só protesta o equipo directivo do colexio dos Muíños, polo que había que preguntarse que vínculo ten co PP, ou si se esta utilizando algun posto educativo para facer política”. A este respecto, afirma que non tivo ningunha queixa por parte doutros centros.

Toba asegura ademais que dende fai unha semana xa están en marcha os traballos de mantemento dos distintos centros escolares do municipio, “e comezouse polo exterior dos mesmos”, ao tempo que garantiza que “os colexios van estar en perfectas condicións para empezar as clases no que atinxe ás actuacións que son competencia do Concello de Muxía”.