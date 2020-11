Novo proxecto para o paseo de Area da Vila de Camariñas

O Concello de Camariñas está a preparar un novo proxecto para executar a segunda fase do paseo marítimo de Area da Vila, que se enfocará en protexer ás vivendas alí localizadas da erosión provocada polos factores climáticos e o paso do tempo.

A alcaldesa, Sandra Ínsua, acompañada dos concelleiros Sergio Caamaño e Encarna Liñeiro, reuniuse este luns de xeito telemático co subdirector xeral para a Protección de la Costa, dependente do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Ángel Muñoz Cubillo, para dar luz verde á redacción do proxecto.

O obxectivo era sentar as bases dun acordo de colaboración para levar a cabo a segunda fase do paseo, correspondente á parte da Punta da Carnicería. Xa existía un proxecto anterior, do ano 2010, “pero que agora mesmo é inviable porque este ía por dominio público e agora non se están facendo este tipo de intervencións”, afirman.

Estes traballos completaranse coa primeira fase do proxecto, que vai dende a Punta da Carnicería ata a rúa Vulcano, e que se acometerá por parte do Concello de Camariñas con fondos do Plan Único da Deputación da Coruña.

Sandra Ínsua explicou que “o subdirector xa se puxo en contacto coa Demarcación de Costas da Coruña para coordinar este novo proxecto, polo que o primeiro paso xa está dado” e destacou que “os edificios alí situados sofren moito deterioro e corren perigo polo que a actuación é necesaria”.

A rexedora agradeceu tamén a boa predisposición amosada polo organismo estatal xa que “a directora xeral de Costas, Ana María Oñoro, comprometeuse a recibirnos en Madrid cando a situación sanitaria mellore e unha vez teñamos o proxecto corrixido”, indica.

AXUDAS. Indicar, por outra banda, que o Concello de Camariñas mantén aberto o prazo para solicitar as axudas a autónomos e microempresas ata o día 25 de novembro. As subvencións irán desde os 1.500 ata os 3.000 euros, e o orzamento total, cofinanciado pola Deputación, ascende a un total de 102.516,76 €.