Novos alumeados en Zas e redes de auga en Vimianzo

O Concello de Vimianzo acometerá a ampliación da rede de abastecemento de auga aos núcleos de Piñeiros, Paizás e Castiñeiras, e dará continuidade á canalización municipal que na actualidade chega ata o lugar de Sanfíns.

Os traballos están financiados polo Plan Único (POS+ 2020) da Deputación da Coruña e o prazo de execución será dun total de cinco meses desde o seu comezo. O investimento será de 151.911 €.

Nestes tres núcleos, segundo informan dende o Concello, non existe ningún tipo de rede de abastecemento de agua, polo que o obxectivó e “dotar de servizo a practicamente todas as vivendas da contorna, así como aos núcleos de poboación”.

Tendo en conta que a presión de auga é insuficiente para dar o servizo en boas condicións, e dada a orografía do terreo, contemplase a instalación dun grupo de presión de caudal variable formado por dúas bombas no cruce de Sanfíns, que se interporá na rede existente cara ao citado núcleo.

Canalizarán un total de 3.147 metros de tubaxe de polietileno coas correspondentes válvulas e arquetas de aloxamento, e para o que previamente haberá que excavar unha zanxa e formalizar o recheo compacto da mesma. Finalmente, contémplase a reposición do pavimento afectado pola execución das obras, semellante ao xa existente.

O concelleiro de Obras, Miguel Ángel Pérez, subliña a necesidade de afrontar un proxecto deste tipo “para dotar dun servizo imprescindible á veciñanza de Piñeiros, Paizás e Castiñeiras”. Asegura ademais que “era un proxecto moi demandado pola veciñanza desta contorna”.

Por outra banda, onte a alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, acompañada polo concelleiro de Obras, superviosu as obras do decantador. Unha actuación enmarcada no cambio de ubicación das instalacións de tratamento de auga potable (ETAP) para mellorar o abastecemento aos domicilios do municipio.

Na nova ubicación, situada nunha cota superior e preto do depósito de augas, “permitirá que o funcionamento sexa por gravidade, sen necesidade de bombeo, realizando ademais a instalación nun único lugar”, aseguran.

CARREIRA. Pola súa banda, o Concello de Zas vén de destinar un total de 40.080,71 euros ás obras de ampliación da rede de abastecemento de auga na parroquia de Carreira.

As obras consistiron na renovación e ampliación das tubaxes de auga potable coas que se melloraron o subministro nun núcleo de poboación que sufría desabastecementos puntuais de auga.

O alcalde, Manuel Muíño Espasandín, destacou que con esta intervención “mellorase notablemente o subministro de auga potable entre a veciñanza de Carreira, ademais de eliminar as fugas de auga na rede”.

Asemade, a administración local zaense vén de investir un total de 6.473,69 euros pertencentes ao Fondo de Compensación Ambiental 2020, na renovación dos cadros eléctricos do alumeado público de distintas parroquias do municipio.

Os traballos consistiron na substitución dos cadros monofásicos por outros máis modernos que contan cun sistema de control para encender e apagar as luminarias e permitirán aforrar tanto no consumo eléctrico do alumeado como nos gastos de mantemento e avarías.

Esta actuación súmase ás xa realizadas nos últimos tempos en materia de eficiencia enerxética nas que se inicou, de forma progresiva, a renovación dos cadros eléctricos do alumeado público así como a substitución das lámpadas de vapor por halóxenos de maior rendemento na rede que da servizo aos distintos lugares zaenses.