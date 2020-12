O BNG de Cee pide que se transmitan os plenos en directo

O BNG de Cee vén de presentar un escrito dirixido a alcaldía no que solicita que os plenos do concello sexan retransmitidos en directo polas redes sociais ou por Youtube.

Desde que se comezou coa grabación, o que se fai e subilos a rede social Facebook. “Si ben ao principio si se fixo o traballo de maneira correcta, é decir, subilos nun tempo prudencial, desde fai varios plenos tárdase mais dunha semana en facelo, co que os debates e cuestións que xurden no propio pleno quedan diluidos e perden interese co pase dos días, xa que os medios de comunicación escritos e de radio fan de altavoz antes que a propia gravación, cando tería que ser todo o contrario”, afirma o seu portavoz, Serxio Domínguez.

Asegura que a “equipa de goberno está facendo un claro uso partidista e partidario deste servizo de información a cidadanía, e desde o BNG temos que denuncialo e pedir que se cambie”. Entende que coa retransmisión en directo “gañamos todos en transparencia e calidade democrática”.

Fai fincapé tamén no seu escrito que “é preciso dotar a persoa que se encarga da gravación de aparatos adecuados para conseguir unha boa calidade de imaxe e son, e non que teña que facelo cun móbil, coas limitacións que iso supón”.