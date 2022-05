O BNG de Cee pide retirar o lixo das cunetas antes de desbrozar a maleza

O BNG de Cee vén de presentar un escrito no concello para pedir que antes de desbrozar as cunetas se faga un traballo manuel previo de recollida de lixo para evitar que acabe “moido en anacos moi miúdos e que rematarán contaminando o solo ou nos ríos e, polo tanto no mar”, afirma o seu portavoz, Serxio Domínguez.

O incivismo dunhas poucas persoas, que non teñen conciencia medioambiental algunha, engade, dan como resultado que as estradas e as súas beiras rematen cheas de bolsas de lixo, botellas vidro e plástico, cabichas e un longo etcétera, aos que dun tempo a esta parte hai que sumar as máscaras cubrebocas. “Os plásticos afectan aos animais de maneira directa mediante a estrangulación e tamén poden ser inxeridos e provocar neles desnutrición porque ocupan todo o aparato dixestivo”, afirma.

"Os tan nomeados microplásticos que xa aparecen na cadena trófica, no medio dos alimentos que consumimos, comezan a producirse, entre outras maneiras, nas nosas estradas, e debemos comezar a porlle remedio", afirma.