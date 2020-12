O BNG de Cee presenta varias popostas para incluir no orzamento municipal

Os concelleiros BNG de Cee aseguran estar “dispostos a dialogar e tratar de chegar a un acordo beneficioso para a veciñanza de Cee” logo de que o goberno que preside Margarita Lamela (PSOE) presentase unha proposta de orzamento para o 2021. Non obstante, os nacionalistas propoñen unha serie de emendas a negociar.

Entre elas, piden que se fixe un punto concreto e definido de becas–bolsas de estudo para alumnado de Primaria, ESO, Bacharelato, ciclos formativos e estudos de grao medio e superior. Consideran que “son necesarias para o apoio as familias que non poden afrontar o custo do servizo pola carencia de recursos económicos. A partida non baixará do 0,5% do total”.

Outra das súas demandas é un plan de mantemento das depuradoras de augas residuais do rural, pois lembran “os constantes problemas nas praias de Estorde e Lires polo mal funcionamento das mesmas, ou o pésimo funcionamento das de Gures ou Ameixenda. Lembrar así mesmo que a Edar de Ruibo, que debería dar servizo as aldeas de Ruibo e Tedín, leva anos lista pero nunca se puxo a funcionar”.

Queren ademais no BNG recuperar as subvencións as entidades culturais e veciñais; pór en marcha un paquete de axudas aos autónomos e pimes do concello cunha partida, como mínimo, do 2 % do orzamento; aumentar a partida a Fundación Fernando Blanco, e engadir ao Atlético Pereiriña ao anexo de subvencións por convenio ao deportes.

O BNG tamén ve necesario reorganizar o funcionamento dos servizos municipais, creando unha brigadas de obras, reforzando o horario e o persoal da biblioteca municipal e da casa de cultura, así como amortizar as prazas de policía local vacantes, “xa que consideramos que seis persoas son suficientes para desenvolver o traballo existente; mentres que existe déficit de persoal noutros departamentos”, conclúen.