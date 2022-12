O BNG de Cee propón para o POS melloras da rede viaria e saneamentos

Cee. O grupo municipal do BNG de Cee presentou varias propostas para o Plan de Obras e Servizos (POS) da Deputación da Coruña. “Moitas delas veñen de anos anteriores, e non sairon adiante”, afirma o seu portavoz, Serxio Domínguez.

Entre as propostas figuran a mellora da seguridade na rúa que leva a catro casas situadas en Raíces, ao pasar a gardería, e nas estradas de Lires a Toba e a de Ameixenda, na saída cara Gures. Tamén demandan o acondicionamento do vial de acceso a O Son, e das rúas interiores no lugar de Xallas.

Acometer a terceira fase do abastecemento de auga en Pereiriña e a conexión á rede das vivendas máis altas de Gures son outras das peticións dos nacionalistas, xunto coa renovación integral da rúa Ferrol, a separación de augas pluviais e fecais en Lires, e os saneamentos de Pereiriña e Lobelos.

Por outra banda, consideran actuacións “prioritarias” a adecuación da pista e dos vestiarios do polideportivo municipal da capital ceense. Consideran no BNG que non se adaptan ás necesidades actuais e demandan a súa reforma e modernización.

Asemade, incluíron no seu escrito a demanda da humanización das vías de acceso ao campo de fútbol e o cemiterio, tanto a de acceso desde Xallas como a de Lagarteira. “As dúas atópanse en malas condicións, polo que propoñemos o seu asfaltado e ensanchamento con cadansúa senda peonil e unha correcta iluminación”, afirma o portavoz nacionalista. M. L.