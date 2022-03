O BNG demanda a mellora do servizo de psiquiatría no hospital comarcal de Cee

O BNG presentou unha iniciativa no Parlamento de Galicia para demandar que se cubra “de inmediato” a baixa do facultativo do servizo de pisquiatría do Hospital Virxe da Xunqueira, de Cee, “para así garantir unha atención efectiva, axeitada e idónea dende o punto de vista da atención psiquiátrica”, afirma Serxio Domínguez, portavoz do grupo municipal ceense. Os nacionalistas piden tamén aumentar os recursos e o persoal do servizo para garantir unha mellor atención aos usuarios, e demandan que, nun prazo de tres meses, se presente un informe no Parlamento sobre a situación da saúde mental da área sanitaria sobre derivacións a CIMs, número de profesionais, persoas que precisan asistencia, listas de espera e tempo medio de cada consulta.