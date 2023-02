O BNG denuncia verteduras de fecais aos ríos en varios puntos do municipio

O BNG de Vimianzo denuncia que “en distintos puntos do concello prodúcense verteduras de augas fecais directas ao río”. Unha situación que, segundo os nacionalistas, vén motivada pola “falta de mantemento das distintas depuradoras, que leva descoidándose dende fai xa tres aanos”. Trátase, engaden, de “puntos de bombeo que non se arranxan ou non se queren reparar, e isto xera pantanos fangosos convertendo estas zonas en insalubres”.

Así, detectaron puntos de vertido en Tufións, Pasarela, Carantoña e “na propia Braña do Cura, ao carón do paseo fluvial de Vimianzo, onde cada día podemos ver as verteduras directas ao río e ás fincas lindantes”. Para evitar esta situación, dende o BNG propoñen que se leve a cabo “un mantemento riguroso deste puntos, xa que é un gran problema para a cidadanía cando as verteduras de todo o lugar acaban no río, a parte dos prexuízos que se poidan provocar contra a biodiversidade e a falta de salubridade pública”.

Asemade, lembran que dentro do núcleo vimiancés “existe un problema coas augas residuais e fecais e cando chove moito é recurrente que se produzan inundacións e incluso no alcantarillado desborden residuos fecais”, algo que, engaden, se evitaría separando as canalizacións de fecais e pluviais.

Parque empresarial

Por outra banda, acusan á alcaldesa, Mónica Rodríguez de “conseguir cero empresas asentadas no polígono” e de non levar a cabo políticas para atraer novos investimentos. Aseguran que “o máximo que fixo foi un intento de instalar unha electrolinera, pero o concurso quedou deserto”.

O BNG propón que o Concello adquira terreos no polígono para despois cederllos a empresas que estén interesadas en implantarse no parque. Tamén apostan pola construción de pequenas e grandes naves, “que se poden ofertar en réxime de aluguer con dereito a compra”.