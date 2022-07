O BNG pide que non se autoricen parques eólicos na área dos Penedos de Pasarela

A Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo do Parlamento de Galiza abordará o venres, día 8, unha proposición do deputado Daniel Pérez na que demanda da Xunta de Galicia que deneguen as autorizacións para os proxectos eólicos previstos no ámbito dos Penedos de Pasarela e Traba polos efectos negativos que terían sobre o potencial turístico da propia paisaxe protexida e da súa contorna.

O deputado alude na súa iniciativa aos valores valor natural, paisaxístico, cultural, científico, e mesmo turístico, que teñen os Penedos, que gozan dun réxime de protección especial dende a súa inclusión na Rede galega de espazos protexidos, “aínda que, de xeito incomprensíbel, houbo que esperar até o ano 2021 para que se iniciase o procedemento de aprobación dos instrumentos de ordenación e xestión da paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e Traba, malia que o Decreto 294/2008 ditaminaba que no prazo de dous anos desde a súa entrada en vigor o goberno galego debía aprobar o plan de conservación desta paisaxe protexida, a fin perseguida con eses instrumentos pódese ver comprometida de xeito irreversíbel”.

Lembra que esta espectacular formación de penedos graníticos xa foi ameazada por unha canteira hai 25 anos, e agora “a ameaza ten forma de aeroxerador”, xa que están proxectados dous parques eólicos, o do Monte Chan e o da Pena dos Mouros. O primeiro, na zona sur do val, contempla a instalación de 9 aeroxeradores que acadarían unha potencia global de 46,2 MW. O segundo tería 7 turbinas máis, cun total de 35 MW de potencia.

Segundo o proxecto inicial, algún dos aeroxeradores instalaríanse no interior da Paisaxe Protexida e os demais ocuparían o conxunto das serras impactando no lugar e no ecosistema da mesma, “o que se traduce nun dano irreparábel para a conservación desta e, por extensión, do seu aproveitamento turístico”, afirma o deputado nacionalista. Ademais, engade, estes proxectos eólicos poderían afectar tamén á Zona de Especial Protección dos Valores Naturais (ZPVN), Zona de Especial Conservación (ZEC) e Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) Costa da Morte. Pero non son as únicas vulneracións nas que incorrerían eses proxectos eólicos, que vulnerarían varias directivas europeas en materia medioambiental”.

Por iso, o BNG instará á Xunta a “paralizar cautelarmente e denegar as autorizacións das infraestruturas e instalacións industriais que atenten contra os valores naturais, estéticos ou culturais dos Penedos, así como aqueles que poñan en perigo o seu aproveitamento turístico sustentábel, nomeadamente no caso de parques eólicos previstos na contorna ou nas proximidades desta paisaxe protexida”.