O BNG pide solucións para a depuradora de Lires co fin de evitar asolagamentos

O BNG de Cee remitiu un escrito a alcaldía co fin de “facerlle saber dos problemas que acontecen na depuradora de Lires, cada vez que hai unha tromba de auga”.

O gran problema, segundo Serxio Domínguez, portavoz do BNG, “é a nula separación das augas limpas e fecais, o que ademais de aumentar considerablemente os gastos en electricidade e romper calquera correcto funcionamento do ciclo de depuración da auga, fai que o alpendre que está situado ao outro lado da depuradora, cada vez que esta non soporta o sobre caudal, queda totalmente asolagado e inservible”. Cando as augas se retiran, engade, “presenta un aspecto lamentable, co barro e residuos fecais que deberían estar na EDAR e non nunha propiedade privada”.

Ademais diso, subliña, os camiños privados que serven de entrada a vivendas cercanas, “quedan cheos de residuos que baixan polas tubaxes e que, en condicións normais, pararían na reixa de entrada”.

Para evitar que esto siga sucedendo, dende o BNG propoñen que se instale unha reixa automática que funcione por niveis e que faga o traballo de evitar atascos na entrada da EDAR. “Trátase de deixar o espazo totalmente libre, para que a planta funcione na súa capacidade máxima en todo o momento”, afirma Domínguez.

A maiores, sinala, sería preciso construír un aliviadeiro desde a arqueta para que desvíe a auga directamente á ría “e evitar así que rebote e asolague as propiedades privadas”. Para isto, e si fose preciso, “o dono do garaxe lindante á depuradora, dono tamén do alpendre, está en disposición de deixar pasar a tubaxe polas súas propiedades, sempre que se lle restitúan as mesmas en condicións”.