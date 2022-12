O BNG propón a todos os grupos de Cee pedir unha reunión con García Comesaña

O grupo municipal do BNG de Cee propuxo ao resto de grupos políticos do concello solicitar unha reunión con conselleiro de Sanidade para “trasladarlle as nosas inquedanzas e que se poñan os medios necesarios para que a Costa da Morte sexa atendida como merece dentro da Área Sanitaria da Coruña, xa que non está sendo así”, afirman.

A este respecto, o portavoz nacionalista, Serxio Domínguez, asegura que “non nos pode parecer normal que teñamos que seguir desprazándonos ata a Coruña para unha simple consulta cun especialista”. Asegura que moitos veciños e veciñas teñen que desprazase para as visitas de control de doenzas neurolóxicas, cardiolóxicas, psiquiátricas, dermatolóxicas, reumatolóxicas.... e iso non pode ser”. Dende o seu grupo entenden que “se temos un hospital en Cee, son os especialistas os que deben desprazarse a este centro para atender aos pacientes da nosa bisbarra”.

Sinalan que eso, ademais de incrementar a calidade dos servizos sanitarios, “suporía tamén unha mellora das rendas da nosa veciñanza, pola redución de gastos en desprazamentos inxustificados”.