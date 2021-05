O goberno de Muxía reclama ao PP que presente propostas para poder dialogar

Desde o PSdeG-PSOE de Muxía mantéñense firmes na súa postura de seguir traballando “a diario por e para os veciños e veciñas”, mentres, engaden, “o PP parece aferrado á postura do diálogo para aprobar un Plan Único que, coa súa abstención no pleno de febreiro, xa estaba en marcha, pero que decidiron bloquear por decoro institucional nunha clara estratexia política da que non son merecedoras e merecedores os cidadáns e cidadás do noso pobo”, insiste o alcalde, Iago Toba.

Di que se acorda “cada día” de que goberna en minoría, e agradece a dedicación e traballo dos sus compañeiros de goberno, Javier Romar e Olalla Benlloch, que “contribúen sin adicación e con moitas gañas e ilusión a facer de Muxía un lugar mellor para vivir”.

Un esforzo, engade o rexedor, “que no se atribúe o Partido Popular, que parece acordarse despois de dous anos na oposición de optar pola vía do diálogo, pero para falar de algo hai que ter iniciativa e temas para tratar, e aínda estamos agardando que nos presenten algo que non sexan críticas destrutivas e persoais para seguirnos atacando”. A pesares diso, engade Iago Toba, “seguiremos loitando para sacar todas as nosas propostas adiante, e que lembre o pobo quenes son os que bloquean e quenes aportan con miras de presente e futuro.”

Pola súa banda, a portavoz do PP, Sandra Vilela, reiterou que a súa formación se compromete a votar a favor do Plan de Obras e Servizos (POS) a condición de que o rexedor, Iago Toba, sente a negociar co resto de grupos da oposición os proxectos.

“Reiteramos unha vez máis o noso compromiso e a nosa vontade a negociar para chegar a acordos”, afirmou Vilela, quen incidiu no feito de que o señor Toba “non debe esquecerse de que goberna en minoría e necesita de acordos para sacar adiante os seus proxectos”. Neste sentido, a portavoz popular subliñou que a súa formación non está disposta a que os veciños de Muxía vivan unha situación similar á ocorrida en Ponteceso, onde, según Vilela, a “cabezonería” do seu alcalde deixou, polo momento, ao municipio sen os fondos do POS.

“A poucos quilómetros de aquí temos o exemplo do que sucede cando un alcalde pon os seus intereses particulares e políticos por encima dos intereses dos veciños”, explicou Vilela, quen indicou que a súa formación esixirá ao señor Toba que se comporte como un “alcalde responsable” e capaz de dialogar para chegar a acordos que son necesarios para o municipio. E advirte ao rexedor que, todo o que non sexa chegar a un acordo, converterase nun “fracaso” do que, dixo Vilela, o único responsable, “e así o saberán os veciños, será o señor Toba de continuar coa súa postura ditatorial de querer impor o seu plan”.