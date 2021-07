O ‘Lume en terras irmandiñas’ iluminou a noite do Asalto ao Castelo en Vimianzo

Vimianzo gozou na noite do sábado do espectáculo Lume en terras irmandiñas da man do Bruxo Queiman, Andrea Pousa, a compañía de recreación histórica Especialistas de Hípica Celta, os expertos en acrobacia Especialistas de Circo Human No Limits e a Pirotecnia Josman, de Ourense.

A través dunha narración oral da historia da revolta irmandiña, o espectáculo foi conducido pola voz do Bruxo Queiman, e o público asistente, que tivo que botar man do paraugas, puido desfrutar dunha mestura de acrobacias, música e sobre todo moito, moito lume.

Este espectáculo serveu como antesala da conmemoración do XXV Aniversario do Asalto ao Castelo, que se desenvolverá, se o contexto acompaña, no 2022. O ceo vimiancés encheuse, ao final do mesmo, de fogos de artificio, facendo as delicias dos alí presentes.

Desde o Concello de Vimianzo agradécese “a todas as persoas que fixeron posible a celebración desta noite máxica, desde os actores e actrices, acróbatas, equipo técnico, músicos, e sobre todo á veciñanza, que se encheu de valor, como si doutra revolta irmandiña se tratase, para batallarlle á chuvia e gozar dun espectáculo único”, subliñaron.