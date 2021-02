O PP di que emendou o pliego de licitación para mellorar o servizo de recollida do lixo en Cee

O portavoz do PP, Antonio Domínguez, logo de acordo acadado co goberno municipal (PSOE) para desbloquear a licitación do novo servizo de recollida de residuos, aclara que “non é certo, como di a alcaldesa, que a secretaria informase desfavorablemente sobre as emendas do noso grupo, senón que só o fixo en parte”. De feito, engade, “as bases foron modificadas froito dunha negociación e, se iso se fixera o primeiro día xa teríamos chegado a un acordo”.

Sinala que a única intención dos populares “é mellorar o pliego para que non pase como co servizo de limpeza municipal, e que logo non se lle pague aos traballadores”. Aclara tamén que “a fórmula acordada para calcular o prezo é a que propuxo o PP, porque entendemos que hai que primar máis as cuestións técnicas e non só o custe para evitar novos problemas”. Lamenta ademais a actitude da alcaldesa, “pois ata cando chegamos a acordos nos critica”.