O saber terá premio para os estudantes do instituto Fernando Blanco, de Cee

Cee. O día 18 de maio empezaron as probas clasificatorias da décima Olimpíada Cultural O Saber ten Premio, no IES Fernando Blanco, de Cee. Participan dez equipos integrados, cada un deles, por catro alumnos e alumnas de Bacharelato, ciclos formativos de FP, ESO e EPA.

Debido á pandemia, as probas clasificatorias dos equipos celébranse en aulas separadas e de forma simultánea. Cómpre salientar que o xogo co que se seleccionan os grupos finalistas é un programa informático exclusivo do IES Fernando Blanco, que escolle preguntas ao chou de entre máis de 900 plantexadas por todos os departamentos didácticos do instituto.

Os equipos teñen que responder a trinta preguntas nun tempo de vinte minutos. As dúas mellores formacións competirán na Gran Final o día 22 de xuño na que, ademais de xogar ao devandito xogo educativo, participarán nun debate sobre un tema de actualidade no que cada un dos grupos adoptará posturas opostas, que se decidirán por sorteo ese mesmo día.

Esta décima Olimpíada Cultural conta co patrocinio económico das empresas locais Xeal, Compucee e Ferretería Roget. Grazas a esta colaboración pódense dotar economicamente os tres premios que se entregarán aos gañadores deste ano.

Hai que lembrar que a Fundación Fernando Blanco tamén premia o esforzo dos mellores estudantes cada ano cunhas becas dirixidas aos alumnos con maiores notas medias en cada unha das ramas formativas do centro. J. M.