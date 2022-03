Obradoiros e faladoiros de sensibilización para os estudantes de Muxía

Muxía. O Concello de Muxía conmemorará o Día da Mullercon obradoiros e faladoiros que se estenderán ao longo dos meses de marzo de abril. O punto de partida será o 8 de marzo cunha concentración e lectura dun manifesto ás 12.00 horas, diante da Casa do Concello.

Do 8 ao 10 de marzo organizarán o Escape Room: Misión 8M dirixido ao alumnado de 3º e 4º do IES Ramón Caamaño. Pola súa banda, os escolares dos CEIP Virxe da Barca, Os Muíños e Vilarmide participarán en obradoiros de chapas para acadar unha sensibilización en materia de igualdade a través da creatividade. O 12 de marzo, Rilo & Penadique presentarán Asdomare ás 18.00 horas no Salón de actos do voluntariado.

Os días 15, 17, 22 e 24 de marzo haberá obradoiros para unhas relacións afectivas igualitarias baseadas no bo trato, destinados a rapazada de 2º da ESO do IES Ramón Caamaño. O obxetivo é reflexionar sobre a realidade social en canto as súas demandas e expectativas respecto a propia imaxe, as relacións de parella e amizade, a sexualidade, a identidade, a violencia e as expectativas propias e do sistema relacionar no que cada persoa se move.

Para o día 28 de marzo está programado un faladoiro sobre saúde, autocoñecemento e autocoidados para mulleres, que será dirixido por unha matrona. Abordaranse temas sobre a saúde sexual das mulleres: suelo pélvico, enfermidades de transmisión sexual, a importancia dos autocoidados, entre outros. As interesadas deben inscribirse no Centro de Información á Muller (CIM). As prazas son limitadas.

E os días 30 de marzo e 4 e 6 abril impartiranse obradoiros prácticos de autocoidados nos que as participantes obterán nocións básicas para realizar exercicios que lles permitan coñecer mellor e estar en contacto co seu corpo, como continuidade do faladoiro anterior. Tamén é preciso inscribirse previamente.

E como remate das actividades, os días 2, 9, 23 e 30 de abril a rapazada poderá desfrutar de obradoiros creativos coa tecnoloxía ao tempo que se reflexiona e debate sobre como se usa a tecnoloxía, quen o fai, referentes, etc. Os interesados deben inscribirse no CIM.