Oitenta proxectos viron a luz na Costa da Morte co programa Leader

COSTA DA MORTE. Dende o ano 2017, na Costa da Morte aprobáronse 80 proxectos amparados polo programa europeo Leader, que xestiona o Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR).

Iniciativas que supuxeron un investimento de 9,7 millóns de euros e recibiron máis de 3,9 millóns en concepto de subvencións, segundo se informou aos socios na asamblea xeral do GDR Costa da Morte celebrada en Baio (Zas).

Informan ademais que as axudas do Leader “seguen abertas todo o ano e todos os proxectos que se presenten concorrerán na convocatoria 2023-2024, polo que calquera promotor que pretenda levar a cabo un proxecto pode presentalo, sempre antes de iniciar as inversións”.

A maiores, o GDR está a desenvolver tres proxectos de promoción e animación: Marca Terra Atlántica: Territorio - Produto - Calidade, Difusión dos proxectos e promoción do territorio 2022 e Ecocomedores - Km Costa da Morte. J. M. R.