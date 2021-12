Olaia Sendón recolle nun conto ilustrado a historia dun crebeiro de Sardiñeiro

FISTERRA. A artista Olaia Sendón presenta este xoves, ás 12.30 horas, na praia de Sardiñeiro o conto ilustrado Crebeira Marabillas, nun acto que se complementará coa música de Silvida Penide e ao que asistirán os nenos e nenas do CEIP Areouta. É unha obra inspirada nos recordos da autora de cando os nenos xogaban a facerlle a guerra o mar no areal de Sardiñeiro, “mentres un señor percorría a praia na procura de tesouros”. Ese crebeiro, xa falecido, era Barreras, e Olaia quixo transplantarlle as súas historias ó seu conto “porque quería que os meus fillos creceran canda el”, afirma. E é que, engade, “Barreras morreu, a súa figura non existe mais que na memoria, e os nenos de Sardiñeiro nunca máis compartirán praia con el, pero existe Marabillas”, a crebeira protagonista da súa historia.

A presentación terá tamén un carácter reivindicativo para que non se peche a escola de Sardiñeiro.

“Cando eu era nena, estaba chea, agora resiste como resiste o mar, malia os recortes, agrupando aulas e quitando profesores. Resiste e resistirá porque este mes naceron tres nenos na vila e eses nenos son o futuro”, sinala a artista.

Ademais, engade, “este mar noso segue a cuspir tesouros e faise preciso que alguén saia a recollelos”. J. M. r.