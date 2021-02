Cee. As alcaldesas de Cee e Vimianzo, Margot Lamela e Mónica Rodríguez, e o alcalde de Dumbría, Jose Manuel Pequeño, reuníronse de forma presencial co vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, para esixirlle que a Xunta vele polo cumprimento do plan industrial e o emprego de Xeal, antiga Ferroatlántica. A reunión foi solicitada polos rexedores das comarcas de Fisterra e Soneira, logo de reunirse co comité de traballadores de Xeal e con representantes da empresa. Na xuntanza, preguntaron a Conde cando considera cumprida a condición do mantemento da actividade industrial, coa posta en marcha de cantos hornos e co mantemento de cantos postos de traballo. Os alcaldes instaron o conselleiro a concretar os criterios ou parámetros para considerar cumprida dita condición, “os cales teñen que vir sempre vinculados ao mantemento do emprego”. É necesario lembrar que O TSXG desestimou en novembro o recurso de Xeal contra a resolución de Augas de Galicia que lle impide segregar as actividades de ferroaliaxes e de produción de enerxía. A Xunta paralizou a operación por considerar que, de seguir adiante, incumpriríase unha condición esencial prevista na concesión de explotación destes recursos: o mantemento da actividade industrial e dos empregos. Na reunión desta semana, Conde comprometeuse a estudar xuridicamente o caso, á concreción dos devanditos parámetros e a súa vinculación co mantemento do emprego. A sentenza do TSXG de novembro afirma na súa fundamentación xurídica que “é posible a imposición de limitacións pola razón ofrecida pola administración, cal é o emprego nunha determinada comarca, xa que a protección dos dereitos, a seguridade e a saúde dos traballadores encádranse nas razóns imperiosas de interese xeral”. Os alcaldes expresáronlle ao conselleiro a necesidade de “fixar os parámetros ou criterios do cumprimento da condición do mantemento da actividade industrial co mantemento do emprego”. f.a.c.