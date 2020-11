Paseos virtuais por Zas no Mes do Patrimonio

TERRA DE SONEIRA. Cun formato adaptado á situación sanitaria provocada polo covid-19, o Concello de Zas celebra o Mes do Patrimonio cun programa de paseos virtuais polo municipio coa finalidade de dar a coñecer algúns dos elementos patrimoniais máis destacados, así como de celebrar dun xeito diferente o Día Internacional do Patrimonio Mundial, que se conmemora o 16 de novembro. A través das redes sociais oficiais Concello de Zas Actualidade Municipal e Turismo de Zas publicarán cada día varias fotografías acompañadas dunha breve explicación sobre os elementos máis destacados de cada paseo. En total proporán catro percorridos. Do 2 ao 7 de novembro os interesados percorrerán cun só clic a capital municipal de Zas. Do 9 ao 14 poderán facer o mesmo pola parroquia de Muíño, antigo couto dos Ozores; do 16 ao 21 o itinerario será por Meanos e Loroño, e a última parada será en Brandomil e a súa esencia romana. J. M. R.