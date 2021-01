Peche de tempada e plan de melloras no parador de Muxía

O Parador Costa da Morte, de Muxía, pechou temporalmente as súas portas o pasado domingo, día 3, tal e como estaba previsto, e aproveitarán estes meses para acometer unha serie de reformas e melloras coa fin de solucionar os problemas detectados e tamén atender demandas formuladas polos propios clientes, segundo confirmou o director, Julio Castro.

Sinalou que xa estaba previsto facer o “peche de tempada”, pero, debido á situación actual e ao tempo que precisarán para acometer as obras proxectadas, prevé que se alongue ata o mes de maio. “A idea era reabrir para a Semana Santa, pero o prazo das obras licitadas é de catro meses, e dado que se prevén aínda uns meses complicados debido á crise sanitaria, “optamos por acometer xa estas melloras que, co hotel a pleno funcionamiento, non sería posible levalas a cabo”.

Entre as actuacións previstas figura a remodelación dos baños das 63 habitacións, nas que substituirán o actual solo de madeira, que se estaba levantando, por outro de material porcelánico. Ademais, solucionarán uns problemas de cheiros detectados na rede de saneamento, e as humidades da planta baixa do spa.

Aínda que non está definida a data exacta da reapertura, “cun mes de antelación xa reactivaremos as reservas”, indicou o director, quen non dubida que, se a pandemia o permite, “no segundo semestre do ano e tamén en 2022 a Costa da Morte e o parador estarán cheos”.

E é que as expectativas seguen a ser “moi boas”, segundo Julio Castro, pois xa teñen comprobado que o boca a boca está a funcionar, e que as referencias que están a dar os clientes que xa pasaron polo parador de Muxía son moi positivas. Ademais, “hai moita xente que non coñecía a Costa da Morte, clientes de Paradores que teñen estado en Santiago, Baiona ou Santo Estevo, pero que descoñecían esta zona e os que xa pasaron por aquí están encantados”, afirmou o director.

Ata que se agudizaron as restricciones debido á COVID, o Parador de Costa da Morte, que foi inaugurado en xuño, rexistrou unha ocupación moi alta. De feito, “ata setembro estivemos prácticamente ao 100 %”, sinalou Castro. En outubro xa tiñan reservadas o 87% das prazas, pero o peche de Madrid, de onde chegaron nos primeiros meses case a metade dos seus hóspedes, fixo que o nivel de ocupación baixase ata un 40% debido as obrigadas cancelacións. A situación agravouse en novembro cando se pecharon as principais cidades galegas e tamén o propio Concello de Muxía durante unhas semanas.

A pesares diso, a demanda volveu a subir nos últimos días do ano . “Moita xente, antes de cancelar, foi aprazando a reserva, porque tiña moitas gañas de vir á Costa da Morte e os que no puideron vir o farán no futuro”, afirmou.