Pepe Formoso lidera unha candidatura para asumir as rendas de APTCM

O Parador foi creado para dinamizar o turismo da Costa da Morte e será tamén escenario para a presentación o vindeiro luns, día 18 ás 10.30 horas, dunha nova candidatura de empresarios disposta a liderar a Asociación de Profesionais do Turismo (APTCM).

Un equipo que estará presidido por Pepe Formoso, xerente do Hotel Bela Fisterra e o Albergue Bela Muxía, ao que se sumaron tamén Julio Castro, director do Parador; Damián Álvarez, director de Gubem Event e modelo internacional; Guillermo Iglesias, de Asteria Beach; Belén Marcote, dos restaurantes Casa do Peixe e Son do Mar; Marcos Seoane, do Asador Río Sil; e José Ramón Pombo, de Autocares J Pombo.

Fan un chamamento para que se sumen ao seu proxecto máis empresarios, pois “cantos máis sexamos, mellor estará representado o sector turístico”, afirma Pepe Formoso. Agradecen ademais “o esforzo e o traballo das anteriores directivas, dende a fundación de APTCM no 2003, pois sen eles non estaríamos onde estamos agora”.

Ao remate da presentación, quen queira poderá gozar dunha visita guiada ao Parador da man do seu director, Julio Castro.