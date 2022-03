Peregrinación de Sardiñeiro ó Santo Cristo de Fisterra

Fisterra. A Xunta de Confrarías da Semana Santa de Fisterra programou para o sábado, día 9 de abril, unha peregrinación ao Santísimo Cristo. A comitiva partirá ás 16.00 horas da capital fisterrana en autobús ata Sardiñeiro, onde comenzará a peregrinación a pé desde a igrexa parroquial de San Xoán.

Os participantes pasarán pola capela da Inmaculada Concepción de Mallas e as igrexas de San Martín e Vicente de Duio, e tamén pola capela do Bo Suceso de Fisterra, antes de rematar a peregrinación no templo de Santa María das Areas e do Santo Cristo, ao que accederán pola Porta Santa.

Para asistir hai que inscribirse previamente dirixíndose a calquera membro da Xunta de Confrarías. J. M. r.