Petición dos empresarios para contar cunha FP de restauración

Muxía. Representantes das empresas de hostalaría e restauración da Costa da Morte reuníronse no IES Ramón Caamaño de Muxía para trazar un plan de actuación de cara a solicitar a implantación da FP Dual en Servizos e Restauración. O encontro estivo presidido pola directora do centro, Pilar Mirón Blanco, e o dinamizador da FP Dual da comarca, Fabián Lestón Caamaño.

A elaboración do proxecto dou comezo o curso pasado para dar resposta ás necesidades de formación dos profesionais do sector hostaleiro e turístico, que está a experimentar un crecemento moi notable nos últimos anos e precisa cubrir esta demanda. Os empresarios lamentan non atopar profesionais cualificados na zona, o que moitas veces os obriga a reducir os horarios de apertura dos seus negocios pola falta de traballadores.

Por iso, demandan que se teñan en conta as necesidades reais da Costa da Morte e consideran que a implantación do CM Dual no IES Ramón Caamaño de Muxía podería dar resposta ás necesidades formativas dos profesionais do sector e facilitaría o acceso á titulación homologada a traballadores do sector en activo que mellorarían as súas condicións laborais e salariais. En definitiva, “a implantación do ciclo permitiría fixar alumnado e, polo tanto, contribuír á consolidación da poboación na propia comarca”, afirman.

As empresas manifestan asemade o seu compromiso firme de contratación e formación do alumnado. J. M. R.