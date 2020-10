Pide a oposición de Cee un pleno sobre Caneliñas

COSTA DA MORTE. Concelleiros dos catro grupos da oposición de Cee (PP, IxCee, BNG e Cs) solicitaron a convocatoria dun pleno extraordinario para que a Corporación acorde instar á Demarcación de Costas “que nas obras de mellora do entorno inclúa a restauración e mellora do muro e da rampa da praia de Caneliñas”. Aseguran que, tras consultar co xefe territorial de Patrimonio, “ambas construcións están protexidas por patrimonio industrial e calquera actuación terá que ter o informe favorable, e este sería sempre para a posta en valor e conservación, nunca para derrubar os restos arqueolóxicos”. Piden o pleno porque non foi convocada a comisión de Urbanismo. J. L.