Piden novas luminarias para a igrexa parroquial de San Marcos de Corcubión

Corcubión. O grupo municipal Sempre Corcubión solicita que se repoñan as luminarias do campanario da igrexa parroquial de San Marcos, un templo que está declarado Ben de Interese Cultural e que forma parte do casco antigo declarado Conxunto Histórico-Artístico en 1984.

Alfredo González, portavoz de Sempre Corcubión, considera de importancia “que o noso patrimonio teña unha mellora na exposición da súa beleza arquitectónica”. Para contrarrestar o gasto propoñen instalar luminarias de última xeración para acadar un aforro enerxético e axudar na loita contra o cambio climático e a contaminación lumínica, “o que fará, ademais, que a factura da electricidade sexa de menor contía”.

Con tal fin, suxiren tamén que, a maiores, se reduza o número de farolas do alumeado do paseo marítimo acesas durante a noite. A este respecto, Alfredo González propón que se programe un acendido a intervalos a partires das 01.00 horas no inverno e das 03.00 horas no verán “xa que son horas nas que a afluencia ao paseo é minoritaria ou nula, e non supón un trastorno para ninguén, pero si permitiría un aforro considerable dados os elevados prezos que están alcanzando as enerxías no mercado”. M. L.