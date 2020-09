Piden que se convoque a praza de médico para o ISM de Corcubión

Corcubión. Representantes da CIG reuníronse onte coa directora provincial do Instituto Social de la Marina (ISM) e pedíronlle que “se saque unha oferta pública de emprego para repor o persoal médico do centro de Corcubión, en condicións dignas e estábeis, para garantir a continuidade do servizo e unha atención próxima e de calidade ás persoas que traballan no mar”.

No obstante, aseguran que a avaliación do encontro “non pode ser máis negativa”, posto que a responsábel do ISM non se comprometeu a cubrir a praza “no inmediato e por enriba deixou entrever a intención do organismo de pechar os centros de Corcubión e Muros”.

Aseguran que “recoñeceu tamén que hai unha proposta por parte da patronal de privatizar este servizo médico, polo que moito tememos que esta sexa unha das razóns polas que se está deixando deteriorar este servizo público”, afirmou Manuel Camiño, secretario da FGAMT-CIG da Coruña.

Pechar o centro corcubionés suporía segundo a sección sindical que 1.400 traballadores do mar de oito concellos terían que desprazarse até a Coruña, co conseguinte gasto económico, unha perda de tempo que lles impediría saír faenar e, á súa vez, “provocaríase unha saturación nos servizos do ISM da cidade herculina”. M. LAVANDEIRA