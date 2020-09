Piden solucións dende o BNG para o cemiterio municipal de Corcubión

COSTA DA MORTE. O BNG de Corcubión presentou unha iniciativa para a confección dun novo regulamento e ordenanza do cemiterio municipal, dado que, según aseguran, “o actual préstase a ser confuso, obsoleto e contraditorio en moitos artigos”. Sinalan que existe unha “fonda preocupación” na veciñanza ante “os graves problemas derivados do estado de abandono, como se o Concello estivese a esperar que os problemas se arranxen sós ou que se constrúa un cemiterio de iniciativa privada”. Propón ademais o Bloque que se busquen solucións á falta de espazo para cubrir as necesidades da veciñanza. Por outra banda, presentaron outra moción para que se cambie o nome das rúas Isabel II e Xeneral Serrano da capital municipal. Propoñen que pasen a chamarse rúa de Alan Lomax e rúa das Xaviñanas, respectivamente. m. r. L.