Pinturas de Xosé Iglesias e Juan Jesús Lozano na Casa da Cultura de Cee

Cee. A Casa de Cultura acolle dende o luns dúas novas exposicións de pintura: Grafitos e acuarelas, de Juan Jesús Lozano e Nación mar: faros, navíos e cetaceos da Costa da Morte, de Xosé Iglesias. Dous ceenses que amosan preto de 50 obras nas que os retratos, as paisaxes e o mundo de mar están moi presentes sendo as técnicas predominantes empregadas as da acuarela e do grafito.

A alcaldesa, Margarita Lamela, felicitou e agradeceu aos artistas a posibilidade que con esta exposición brindan a todos os veciños e visitantes de contemplar “fermosas obras de arte de gran calidade e que poñen, unha vez máis de manifesto, a riqueza no eido cultural que atesoura a vila de Cee”.

Juan Jesús Lozano mostrouse “moi agradecido” ó concello e os amigos culpables de que se animase a realizar esta primeira gran exposición, mentras que Xosé Iglesias reivindicou a nosa cultura mariñeira e moi especialmente todo o relacionado coas baleas, cunha lembranza para antiga baleeira de Caneliñas. Na súa exposición poden contemplarse ademáis tres maquetas destes cetáceos. Rematou a súa intervención anunciando novo libro para o vindeiro mes e recitando dous poemas como primicia.

As exposicións poderán visitarse ata o vindeiro 15 de setembro en horario de mañá, de luns a venres, de 9.30 a 13.30 horas, e os sábados, de 11.00 a 13.30 horas.