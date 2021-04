Portas abertas do concello para revisar o prego das luminarias de Vimianzo

Vimianzo. A alcaldesa vimiancesa Mónica Rodríguez, arroupada polos edís María José Pose, Miguel Ángel Pérez e Rosa Blanco, botou man de informes xurídicos e da propia resolución do Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia ao recurso de Adiante Vimianzo, para defender o prego de contratación para renovar 4.500 luminarias no municipio, para o cal o Concello conqueriu unha subvención de 2,3 millóns de euros.

Insiste na legalidade dos mesmos e acusa aos concelleiros de Adiante Vimianzo (AV)), de “poñer paus nas rodas” para que o Concello perda a axuda, e teme que o sigan tentando “a pesares de que das oito alegacións que presentaron, sete foron rexeitadas e só unha, a referente á falta de xustificación na memoria, foi aceptada, e por iso o luns convocamos un pleno extraordinario para incluir ao expediente ese requerimento”, que xa foi remitido ao referido tribunal. Sinalou ademais que “nin anula nin suspende” o procedemento de contratación.

Acusa aos edís de AV de tentar “terxiversar e enganar aos veciños, e iso non o imos consentir”, polo que a rexedora ponse a disposición da veciñanza para que “todas as persoas que teñan algunha dúbida ao respecto do proxecto” poidan consultar o expediente. “Queremos a máxima transparencia”, afirmou.

Rexeita a “mala fe” e asegura que nas dez últimas licitacións que fixo o goberno de AV, sendo alcalde Manuel Antelo, utilizaron a mesma fórmula de contratación, “e nalgunhas delas nin se fixo memoria, e agora esixen a outros o que eles non fixeron”. No último pleno os concelleiros de Adiante Vimianzo volveron a votar en contra das motivacións incorporadas á memoria do prego, e a rexedora cre que“ todo apunta a que seguirán recorrendo”. Di que non lle gustan “estas guerras, non queremos estar nos xulgados; estamos aquí para construir” e lamenta que se tente poñer en risco a subvención que lle foi concedida ao Concello vimiancés.

Ao respecto das leas xudiciais, Mónica Rodríguez, lembrou que durante os mandatos de Adiante Vimianzo, “o Concello gastou en costas, procedementos xurídicos e indemnizacións 150.000 euros, e outros 132.000 € en intereses por recorrer sentenzas, como a da casa da cultura”. J. M.