Premio para Sara Infesta en Vimianzo pola súa postal

Vimianzo. Sara Infesta proclamouse gañadora do X Concurso Infantil de Postais Vive o Nadal en Vimianzo, no que participaron 128 alumnas e alumnos de Infantil e Primaria. Todas as obras poden verse na Sala de Exposicións Antón Mouzo da Casa da Cultura ata o 9 de xaneiro.

Tamén resultaron premiadas as obras de Vera Ferreiro e Paula Lavandeira na categoría A; as de Mariña Reinoso e Adrián González na categoría B; as de Jimena Chao e Eire Pardiñas na categoría C e as de María Padín e a da propia Sara Infesta na categoría D, que será empregada no cartel de Nadal 2022.

Unha bóla de cristal con efecto de neve e o castelo de Vimianzo iluminado con motivos destas festas do Nadal foi a obra vencedora. M. L.